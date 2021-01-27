الأوقاف تعقد صالونا ثقافيا حول "الإعلام والأمن القومي" بـ"الأعلى للشئون الإسلامية".. غدا

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

يعقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التابع لوزارة الأوقاف، في الـ 11 من صباح غد الخميس، صالونه الثقافي "الإعلام والأمن القومي".

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، أنه يشارك في الصالون غدا، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط.، ورئيس تحرير أخبار اليوم، ورئيس تحرير الوفد، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وأطلقت وزارة الأوقاف، الأسبوع الماضي، أولى فاعليات استراتيجية بناء الوعي 2021 "قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره"، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.

وتناولت الندوة تاريخ التطرف والجماعات المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان بتاريخها الأسود المعروف، ويتزامن ذلك مع إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الجديدة من كتاب : "هؤلاء هم الإخوان" للدكتور طه حسين وآخرين بتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .