مصرع فتاة سقط عليها طوب أثناء مرورها أسفل عقار تحت الإنشاء بطنطا

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مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

لقيت فتاة مصرعها اليوم الأربعاء، بمدينة طنطا في الغربية، إثر سقوط كمية من الطوب على رأسها أثناء مرورها أسفل عقار تحت الإنشاء.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، بلاغًا من مأمور مركز شرطة طنطا بوفاة فتاة بشارع يوسف الصديق بدائرة المركز، نتيجة سقوط كمية من الطوب عليها.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، وأفاد بوجود كسر بعظام الجمجمة، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية

جرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.