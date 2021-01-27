بالصور.. نائب محافظ أسوان يتفقد مستشفيات التأمين الصحي الشامل

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

تفقد الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية داخل 11 مستشفى والتي تأتي ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل، بجانب استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة 112 وحدة صحية بتكلفة إجمالية 12.3 مليار جنيه.

وبالتوازي جرى تجهيز 122 موقعًا لفتح الملفات الأسرية والفردية، ما ساهم في تسجيل 875 ألف مواطن حتى الآن، للتمتع بالتغطية الصحية الشاملة والانتفاع بالخدمات الصحية المتميزة وذات الجودة العالية فور بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.

وأشار شعبان، إلى أن هناك 50 وحدة صحية جاهزة للتشغيل التجريبي من إجمالي الـ 112 وحدة ضمن المنظومة.