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شد الحزام وتثبيت الأطراف.. "رئاسة الحرمين" تُشرف على الصيانة الدورية لكسوة الكعبة

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شد الحزام وتثبيت الأطراف.. "رئاسة الحرمين" تُشرف على الصيانة الدورية لكسوة الكعبة شد الحزام وتثبيت الأطراف.. "رئاسة الحرمين" تُشرف على الصيانة الدورية لكسوة الكعبة
فريق العمل الفني من الكوادر المتخصّصة يتفقد ثوب الكعبة المشرّفة بشكل يومي

شد الحزام وتثبيت الأطراف..

أشرفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرّفة وتثبيت أطرافه.

جاء ذلك ضمن الأعمال الدورية التي تباشرها وحدة العناية بكسوة الكعبة المشرّفة، وفق برنامج ثابت للعمل به من خلال إجراء عملية صيانة وتنظيف شامل لثوب الكعبة المشرّفة على مدار العام.

وبحسب الخطة التشغيلية يتفقد فريق العمل الفني من الكوادر السعودية المتخصّصة ثوب الكعبة المشرّفة، بشكل يومي، حيث يقوم بأعمال الصيانة اللازمة والدورية التي تشمل إطار الحجر الأسود والركن اليماني.

ويتحرّى أعضاء الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز، خلال وقت قياسي، مع التقيُّد بتطبيق الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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