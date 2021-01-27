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أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من سلطان عمان

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أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من سلطان عمان أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من سلطان عمان

مصراوي Masrawy

12:15 م الأربعاء 27 يناير 2021

الكويت - أ ش أ
تسلم وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الأربعاء، رسالة خطية موجهة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق.
وتناولت الرسالة الخطية – وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- العلاقات الثنائية الوثيقة والعميقة التي تربط البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.
وتسلم وزير الخارجية الكويتي الرسالة الخطية من سفير عمان لدى الكويت الدكتور صالح بن عامر الخروصي؛ وذلك خلال لقائهما في ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، بحضور نائب وزير الخارجية الكويتي السفير خالد الجارالله، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين وعدد من كبار المسؤولين في الخارجية الكويتية.

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