44% زيادة.. وزيرة الثقافة: موازنة 2020 بلغت مليارًا و343 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، إن الوزارة قامت ببرنامج لتطوير المؤسسات الثقافية، وبموجب هذا البرنامج تم العمل على إحلال وتجديد وتطوير من المؤسسات والمنشآت الثقافية.

وأضافت عبد الدايم، خلال عرض بيانها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الإحلال والتجديد للمؤسسات الثقافية تم وَفق منهج وجدول زمني معين؛ حيث كانت هناك العديد من تلك المؤسسات إما متعثرة وإما مغلقة وإما غير ذلك من أسباب أدت إلى خروجها من الخدمة الثقافية، وذلك بسبب العديد من الأمور؛ إما لقلة الاعتمادات والمخصصات المالية وإما للاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية وإما بسبب إجراءات التخصيص للأراضي، ولذلك تم التنسيق مع وزارة التخطيط من أجل زيادة المخصصات المالية لهذا الأمر؛ وهو ما نتج عنه تخصيص مبلغ مليار و343 مليون جنيه سنة 2020، بزيادة قدرها 44 في المئة عن مخصصات العام السابق له، كما تم إعادة توجيه جزء من الباب السادس بالموازنة إلى تلك المشروعات، وتم الاتفاق على البدء في المشروعات المفتوحة والتي بلغ إجمالي نسب التنفيذ بها 75 في المئة أو يزيد، في حين تم إسناد المشروعات المتعثرة لشركات تابعة للدولة من أجل الانتهاء منها، وذلك وفقًا للقانون.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة نجحت في إحلال وتطوير وتحديث 420 مشروعًا من إجمالي 549 مشروعًا، بمبلغ مليار و28 مليون جنيه، كما تم رفع كفاءة العديد من دور العرض والمسارح وإجراء الصيانة للعديد منها.

وتابعت عبد الدايم بأن الوزارة قامت بالعمل على افتتاح 18 بيت ثقافة متكامل في العديد من المحافظات، وتم دخولها الخدمة الثقافية، كما تم افتتاح 7 مسارح جديدة بعد الانتهاء من التطوير والتحديث ورفع الكفاءة، وافتتاح العديد من المكتبات العامة ومتحف نجيب محفوظ ومبنى الرقابة على المصنفات الفنية بعد التطوير والتحديث.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنه تم ربط 130 موقعًا ثقافيًّا بشبكة المعلومات الدولية، كما قامت الوزارة بتنفيذ 1368 برنامجًا لتدريب العاملين بالوزارة في إطار رفع كفاءة العاملين وبناء قدراتهم، كما تم تقديم العديد من الخدمات المميكنة في المجالات الثقافية، وكذلك تقديم الجولات الافتراضية داخل المتاحف والمعارض.