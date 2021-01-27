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عبد الدايم: الدمج الثقافي لأبناء المناطق الحدودية يعتمد على دعم قيم الانتماء الوطني

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عبد الدايم: الدمج الثقافي لأبناء المناطق الحدودية يعتمد على دعم قيم الانتماء الوطني عبد الدايم: الدمج الثقافي لأبناء المناطق الحدودية يعتمد على دعم قيم الانتماء الوطني

مصراوي Masrawy

12:39 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة تعمل توزيع الخدمات الثقافية في مختلف ربوع الوطن بشكل متوازن؛ باعتبار الثقافة حقًّا أصيلًا لجميع المواطنين.

جاء في كلمتها خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء عرض برنامج عمل وزارتها.

وأوضحت عبد الدايم أنه لضمان تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي إلى جميع أرجاء الوطن؛ خصوصًا المناطق الأكثر احتياجًا من خلال القوافل الثقافية، تم تنفيذ 28483 برنامجًا ثقافيًّا استفاد منها 559906 مواطنين، بتكلفة 676 مليون جنيه.

وأكدت وزيرة الثقافة أنه تم تنفيذ عدة برامج؛ هي: الأنشطة المقدمة للمناطق الحدودية والنائية والأكثر احتياجًا، وتتمثل في تقديم ندوات وملتقيات وصالونات ثقافية، وأمسيات أدبية وشعرية، وأنشطة فنية، وقوافل ثقافية، وورش حكي أطفال، وعروض سينمائية للكبار والأطفال، وورش ومعارض فنون تشكيلية، ورش للحرف اليدوية والتراثية؛ حيث امتد النشاط إلى قرى النوبة في أسوان، ومثلث حلايب- شلاتين- أبو رماد في البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، ومطروح، والوادي الجديد.

ولفتت عبد الدايم إلى أنه تم أيضًا تنفيذ برنامج الدمج الثقافي لأبناء المناطق الحدودية؛ ويعتمد على دعم قيم الانتماء الوطني بين أبناء في المناطق الحدودية والنائية، حيث تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المتاحف ومجمع الأديان والمزارات الثقافية والسياحية داخل جمهورية مصر العربية إلى جانب إقامة أسابيع للدمج الثقافي بين أبناء المناطق الحدودية والنائية مع أبناء القاهرة ومدن الدلتا.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ برنامج القوافل الثقافية، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الثقافي والمجتمعي للأسر المصرية في المناطق النائية وتوجيه الرعاية والتوعية إلى الشباب في مواقعهم؛ لتعزيز المسؤولية المجتمعية ونشر مكونات الثقافة الأدبية والفنية والتراثية بين فئات المجتمع، حيث نفذت الوزارة قوافل للمحافظات الحدودية وقرى محافظات إقليم غرب ووسط الدلتا وقرى محافظة المنيا بإقليم وسط الصعيد.

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