وفد أمني روسي يتفقد الإجراءات الأمنية بمطارَي الغردقة وشرم الشيخ.. غدًا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

يبدأ وفد أمني، روسي الجنسية، غدًا الخميس، تفقد الإجراءات الأمنية بمطارَي شرم الشيخ والغردقة؛ للاطلاع على آخر الإجراءات الأمنية والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين، والتأكد من وجود رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها سلطات الطيران؛ لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات إن الوفد يصل مساء اليوم الأربعاء، على الطائرة الروسية القادمة من موسكو، ويضم الوفد نحو 10 ركاب، وسوف ينقسم الوفد إلى مجموعتَين؛ الأولى تتوجه إلى مطار الغردقة الدولي صباح غدٍ الخميس، والمجموعة الثانية تتوجه إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

وأضافت المصادر: تقوم المجموعتان خلال تفقدهما مطارَي الغردقة وشرم الشيخ، بالتفتيش على الركاب والحقائب ومتابعة تأمين وجبات الطعام، منذ لحظة إنتاجها وحتي وصولها إلى الطائرات، ومتابعة أسوار المطارين وكاميرات المراقبة، وأنظمة تأمين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات، والمراجعة المستمرة على مجموعات العمال المنوط بهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية، وداخل الطائرات، وكذلك جاهزية السيور وعدم وجود أي مخلفات تعوق عمليات الإقلاع والهبوط ضمن الإجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ.

وسوف يعقد الوفد لقاء مع مسؤولي وزارة الطيران المدني، وذلك قبل رفع تقريرهم النهائي إلى سلطات الطيران المدني في روسيا؛ تمهيدًا لإصدار التقرير النهائي بشأن استئناف حركة الطيران والسياحة بين البلدَين، وعرض نتائج التقرير الروسي على السلطات الروسية هناك.