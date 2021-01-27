تبدأ من 100 جنيه للحاصلين على الدبلومة.. الأوقاف تبدأ صرف حافز التميز العلمي للأئمة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء صرف حافز التميز للأئمة بعد موافقة وزير المالية على بند الصرف لحافز التميز العلمى للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه تم تدبير المبالغ المالية اللازمة للصرف من الموارد الذاتية للوزارة، وتم تسميحها لجميع المديريات للصرف بداية من يناير 2021 م، مطالبة جميع المديريات الإقليمية سرعة صرف الحافز للمستحقين، خلال الـ(10) أيام التالية لشهر الاستحقاق.

ويأتي حافز التميز ضمن جهود وزارة الأوقاف لتحسين أحوال العاملين بها، وسيتم صرفه للأئمة الحاصلين على الدكتوراه والماجستير ودبلوم الدراسات العليات نظام العامين.

ويشمل القرار الذين اجتازوا الاختبارات المؤهلة لذلك بواقع 500 جنيه لحملة الدكتوراه، و300 جنيه لحملة الماجستير، و100 جنيه للحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام العامين.

ومن جانبه قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إجمالي عدد المستفيدين من حافز التميز 4025 إماما منهم 672 حاصلين على الدكتوراه، و 1575 على الماجستير و 1778 حاصلين على الدبلومة.

وأكد أنه سيتم صرف المكافأة مرة أخرى كلما تكرر الحصول على درجة دكتوراه أخرى، بما يعني صرف 1000 جنيه لمن يحصل على درجتي دكتوراه و 1500 جنيه لمن يحصل على ثلاث درجات دكتوراه، و800 جنيه للحاصلين على الماجستير، و500 جنيه للحاصلين على الليسانس

وأشار إلى أنه بالإضافة للحافز العلمي المقرر بقانون الخدمة المدنية تصرف مكافأة تميز إضافية قدرها 200 جنيه للحاصلين على الماجستير، ويتكرر صرف المكافأة كلما تكرر الحصول على درجة ماجستير أخرى، بما يعني صرف 600 جنيه لمن يحصل على درجتي ماجستير و 900 جنيه لمن يحصل على 3 درجات ماجستير.