أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. إعادة فتح شارع المرور في بنها بعد إغلاقه لسنوات

Print
بالصور.. إعادة فتح شارع المرور في بنها بعد إغلاقه لسنوات بالصور.. إعادة فتح شارع المرور في بنها بعد إغلاقه لسنوات

مصراوي Masrawy

12:22 م الأربعاء 27 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أشرف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، على فتح شارع المرور بمدينة بنها، اتجاه واحد من شارع فريد ندا حتى إدارة مرور القليوبية والخروج من شارع مديرية الإسكان حتى فريد ندا.

وأكد محافظ القليوبية، أنه جرى بالتنسيق مع مدير أمن القليوبية، فتح الشارع لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة.

واستكمل الهجان جولته بتفقد أعمال رفع تراكمات القمامة بمنطقة المنشية موجهًا بسرعة بناء السور حول قطعة الأرض المستخدمة نقطة تجميع حرصًا على صحة المواطنين، وتابع منظومة النظافة بمنطقة منشية النور وطريق الزقازيق، موجهًا بسرعة رفع التراكمات لحين الانتهاء من إجراءات إقامة محطة وسيطة بمدينة بنها، والتي سوف تساهم في حل مشكلة القمامة بالمدينة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية