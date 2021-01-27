بالصور.. إعادة فتح شارع المرور في بنها بعد إغلاقه لسنوات

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أشرف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، على فتح شارع المرور بمدينة بنها، اتجاه واحد من شارع فريد ندا حتى إدارة مرور القليوبية والخروج من شارع مديرية الإسكان حتى فريد ندا.

وأكد محافظ القليوبية، أنه جرى بالتنسيق مع مدير أمن القليوبية، فتح الشارع لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة.

واستكمل الهجان جولته بتفقد أعمال رفع تراكمات القمامة بمنطقة المنشية موجهًا بسرعة بناء السور حول قطعة الأرض المستخدمة نقطة تجميع حرصًا على صحة المواطنين، وتابع منظومة النظافة بمنطقة منشية النور وطريق الزقازيق، موجهًا بسرعة رفع التراكمات لحين الانتهاء من إجراءات إقامة محطة وسيطة بمدينة بنها، والتي سوف تساهم في حل مشكلة القمامة بالمدينة.