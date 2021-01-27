ضبط مصنع للأسلاك الكهربائية المغشوشة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الأربعاء، مصنعًا بمنطقة باسوس بالقناطر الخيرية، به أسلاك كهربائية مغشوشة، ويستخدم علامات تجارية مزورة لشركات كبرى.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، بضبط صاحب مصنع بمنطقة باسوس في القناطر الخيرية، يصنع الأسلاك الكهربائية، المقلدة والرديئة، غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وباستئذان النيابة جرى شن حملة تموينية استهدفت المصنع، وجرى التحفظ على ماكينة تغليف الأسلاك الكهربائية، و5.2 طن بلاستيك خام، 2000 سلك خام، و500 جم سلك شعر نحاس كهربائي، و55 بكرة سلك كهربائى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.