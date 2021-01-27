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29 مارس.. الحكم على المتهمين بقضية "أحداث الذكري الثالثة"

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29 مارس.. الحكم على المتهمين بقضية "أحداث الذكري الثالثة" 29 مارس.. الحكم على المتهمين بقضية "أحداث الذكري الثالثة"

مصراوي Masrawy

12:21 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأربعاء، حجز إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في أحداث العنف التي نتج عنها مقتل "سيد وزة " المعروفة إعلاميًا بـ "الذكرى الثالثة للثورة"، للحكم في جلسة 29 مارس.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ 15 متهمًا ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا " بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتي شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

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