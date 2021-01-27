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بتكلفة 96 مليون جنيه.. وزيرة الثقافة: نفذنا 712 فاعلية متنوعة لمواجهة التطرف الفكري

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بتكلفة 96 مليون جنيه.. وزيرة الثقافة: نفذنا 712 فاعلية متنوعة لمواجهة التطرف الفكري بتكلفة 96 مليون جنيه.. وزيرة الثقافة: نفذنا 712 فاعلية متنوعة لمواجهة التطرف الفكري

مصراوي Masrawy

12:18 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة لنبذ التطرف الفكري؛ وكان في مقدمتها تنفيذ نحو 712 نشاطًا متنوعًا بتكلفة 96 مليون جنيه، مثل العروض المسرحية والصالونات الثقافية وغيرهما، وذلك في إطار جهود مكافحة ونبذ التطرف والعنف.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال إلقاء الوزيرة بيانها حول أداء وزارتها خلال 2018- 2020.

وعددت الوزيرة البرامج والفعاليات المتنوعة في ضوء حرص الوزارة على مواجهة التطرف الفكري، وكان منها التعاون مع وزارة الأوقاف لتنفيذ وطباعة سلسلة "رؤية" التي تضم عددًا من الكتب، تهدف إلى رفع الوعي لدى الشباب وتوعيتهم بمخاطر أفكار الجماعات المتطرفة، فضلًا عن سلسلة كتب عن الهوية والمواطنة، وعدد من البرامج؛ ومنها الدمج الثقافي لأبناء المدن الحدودية وملتقى المرأة الحدودية.

وتأتي هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء؛ لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018- 2020) في جلسات عامة متتالية؛ لا سيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج؛ حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس ، فضلًا عن 8 وزراء.

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