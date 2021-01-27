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ترحّم على شهداء الوطن.. مجلس جامعة الأزهر يقدم التهنئة للرئيس بعيد الشرطة

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ترحّم على شهداء الوطن.. مجلس جامعة الأزهر يقدم التهنئة للرئيس بعيد الشرطة ترحّم على شهداء الوطن.. مجلس جامعة الأزهر يقدم التهنئة للرئيس بعيد الشرطة

مصراوي Masrawy

12:15 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

قدم مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد صباح اليوم برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، وحضور وكيل الأزهر، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات؛ التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح ، بمناسبة حلول الذكرى الـ 69 لعيد الشرطة.

وقدم المجلس في اجتماعه، الذي بدأ صباح الأربعاء، بمقر إدارة الجامعة بمدينة نصر، التهنئة لوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، ولجميع منسوبي الوزارة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

ودعا مجلس الجامعة المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

وبدأ صباح الأربعاء، الاجتماع الشهري لمجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، بمقر الإدارة بفرع البنين، بمدينة نصر.

ويحضر الاجتماع الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويبحث المجلس في اجتماعه، الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تعقد بعد إجازة نصف العام، والترقيات والجزاءات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.

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مصراوي Masrawy

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