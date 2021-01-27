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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إصدار بطاقات تموينية لجميع المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن أي شخص من ذوي الهمم غير مدرج أو لا يمتلك بطاقة نستخرج له فورًا، وذلك وفقًا لقرار سابق أصدره أثناء توليه وزارة التضامن والتموين والخاص باستخراج بطاقات تموينية للمعاقين دون النظر إلى الدخل.

وأضاف المصيلحي، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأربعاء، أن أي شخص يسافر خارج البلاد يتم وقف صرف المقررات التموينية والخبز له بشكل مؤقت؛ حتى العودة من السفر وتقديم شهادة تحركات من أجل عودته مرة أخرى للبطاقة.