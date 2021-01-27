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استخراج بطاقة فوراً دون النظر للدخل.. بشرى من وزير لذوي الاحتياجات الخاصة

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استخراج بطاقة فوراً دون النظر للدخل.. بشرى من وزير التموين لذوي الاحتياجات الخاصة استخراج بطاقة فوراً دون النظر للدخل.. بشرى من وزير لذوي الاحتياجات الخاصة

مصراوي Masrawy

12:12 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، عن إصدار بطاقات تموينية لجميع المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن أي شخص من ذوي الهمم غير مدرج أو لا يمتلك بطاقة نستخرج له فورًا، وذلك وفقًا لقرار سابق أصدره أثناء توليه وزارة التضامن والتموين والخاص باستخراج بطاقات تموينية للمعاقين دون النظر إلى الدخل.

وأضاف المصيلحي، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأربعاء، أن أي شخص يسافر خارج البلاد يتم وقف صرف المقررات التموينية والخبز له بشكل مؤقت؛ حتى العودة من السفر وتقديم شهادة تحركات من أجل عودته مرة أخرى للبطاقة.

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