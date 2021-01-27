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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

يغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، منتخبا البرازيل والبرتغال، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى نهاية يناير الجاري، بحضور 32 منتخبًا دوليًّا، وذلك عقب الخروج من البطولة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه من المنتظر أن يتم إنهاء إجراءات بعثتَي منتخبَي البرازيل والبرتغال، وعددهما نحو 45 راكبًا، من قِبل فريق من العلاقات العامة بمطار القاهرة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة، وتقديم كل التسهيلات لإجراءات السفر الخاصة بهم، بعد وداع البطولة.

وخصصت وزارة الطيران المدني صالة 4 بمطار القاهرة الدولي؛ لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن تقديم كل التسهيلات في إنهاء الإجراءات لضيوف مصر المشاركين في البطولة.