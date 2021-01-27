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منتخبا البرازيل والبرتغال لكرة اليد يغادران القاهرة بعد توديع .. اليوم

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منتخبا البرازيل والبرتغال لكرة اليد يغادران القاهرة بعد توديع كأس العالم.. اليوم منتخبا البرازيل والبرتغال لكرة اليد يغادران القاهرة بعد توديع .. اليوم

مصراوي Masrawy

12:11 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

يغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، منتخبا البرازيل والبرتغال، بعد المشاركة في بطولة لكرة اليد للرجال 2021، التي تستضيفها وتستمر حتى نهاية يناير الجاري، بحضور 32 منتخبًا دوليًّا، وذلك عقب الخروج من البطولة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه من المنتظر أن يتم إنهاء إجراءات بعثتَي منتخبَي البرازيل والبرتغال، وعددهما نحو 45 راكبًا، من قِبل فريق من العلاقات العامة بمطار القاهرة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة، وتقديم كل التسهيلات لإجراءات السفر الخاصة بهم، بعد وداع البطولة.

وخصصت وزارة الطيران المدني صالة 4 بمطار القاهرة الدولي؛ لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة ، فضلًا عن تقديم كل التسهيلات في إنهاء الإجراءات لضيوف مصر المشاركين في البطولة.

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