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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تجميد برنامج "تكافل وكرامة" لعدد من المستفيدين تمهيداً لإيقافه بشكل كامل، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، الأربعاء، أنه بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد برنامج "تكافل وكرامة" لعدد من المستفيدين تمهيداً لإيقافه بشكل كامل، مُوضحةً استمرار صرف الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" بشكل طبيعي ومنتظم لكافة الأسر المستحقة والمنطبق عليها شروط الاستحقاق، والبالغ عددها نحو 3 ملايين و800 ألف أسرة حتى الآن، مُشيرةً إلى أنه من المستهدف وصول عدد المستفيدين إلى 4 ملايين أسرة.

وفي سياق متصل، يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين ببرنامج "تكافل وكرامة"، كما أن هناك زيارات ميدانية تتم بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).