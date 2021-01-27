برلماني لأعضاء الكونجرس: كفُّوا عن المزايدة واهتموا بشؤون بلادكم أفضل

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مصراوي Masrawy

مصراوي

عبَّر النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، عن استيائه الشديد من تصريحات أحد نواب الكونجرس الأمريكي والتدخل في شؤون مصر الداخلية، مطالبًا بأن يهتموا بشؤون بلادهم الداخلية، بعدما جرى وعاينه العالم على مدار الأيام الماضية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، خلال تصريحات له اليوم الأربعاء، على رفضه التام تصريحات نواب الكونجرس الأمريكي، والتي تضمنت العديد من المغالطات المغايرة للواقع في الداخل المصري، موضحًا أن مصر تعلي من شأن حقوق الإنسان، وهناك سيادة للقانون وعدم التدخل في أحكام القضاء، كما أن هناك حرصًا من جانب مصر للعمل على تعزيز الاستقرار في مصر والإقليم، بالنظر إلى اضطرابات وعمليات اقتتال شديدة وحروب أهلية في العديد من دول المنطقة.

وأضاف محسن أنه ليس من حق عضو من النواب لدولة التدخل في شؤون دولة أخرى، مشيرًا إلى أن أعضاء المجالس النيابية انتخبتهم الشعوب للدفاع عن قضايا وطنهم وحقوق شعبهم، مطالبًا نائب الكونجرس الأمريكي الاهتمام بمشكلات شعبه الذي انتخبه بعيدًا عن الشأن المصري.

وواصل عضو مجلس الشيوخ أن مصر ترفض في المطلق التدخل في شؤونها، كما هي لا تتدخل في شؤون أي أحد آخر، لا يوجد عندنا مصطلح المعتقل السياسي من الأساس؛ فهو يستخدم للمتاجرة في البيانات، وشدد قائلًا "عندنا لا يوجد معتقلون سياسون، ولكن هي قضايا تمثل خروجًا عن القانون تخضع لتحقيق النيابة العامة وحكم المحاكم، وكلاهما قضاء نزيه مستقل لا ينظر ولا يخضع لأي اعتبارات سياسية".

وتابع محسن: لم يعد مقبولًا بعد كل ما بات يحدث في مصر من إنجازات وحرية سياسية وديمقراطية وتمثيل لكل التيارات السياسية، أن يتشدق علينا البعض بألفاظ لا وجود لها على أرض الواقع، وكلامي تحديدًا لأعضاء الكونجرس وكل الأعضاء الذين يحاولون التدخل في شؤوننا.