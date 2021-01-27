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جامعة الإسكندرية تعلن استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

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جامعة الإسكندرية تعلن استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول جامعة الإسكندرية تعلن استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

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11:51 ص الأربعاء 27 يناير 2021

الإسكندرية- محمد عامر:
أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، عقب انتهاء إجازة منتصف العام مباشرة، وإعلان جداول الامتحانات مع بداية شهر فبراير القادم.
جاء ذلك خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
وأكد قنصوه، صرورة التعاون والتنسيق الكامل بين قطاعات الجامعة خلال الفترة الحالية لنشر التوعية وطرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المجتمع، معربًا عن شكره للفرق الطبية، والفرق المشاركة في عمليات التطهير والتعقيم.
واستعرض الدكتور فهمي شارل، الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة محاور خطة جامعة الإسكندرية للإجراءات الاحترازية ووضع آليات دخول الحرم الجامعي، وممارسات النظافة العامة والتطهير، والتهوية الجيدة.
وأضاف شارل، أنه يجرى عمل تقارير دورية لحالات الاشتباه والإصابة والمخالطين وعمل قاعدة بيانات وإحصائيات دورية، مع تحفيز البحث العلمي في هذا المجال وإصدار كتيب إرشادات لحماية العاملين من المستجد.
وناقش المجلس خطة تطوير الجامعة، وأشار قنصوه، أن جامعة الإسكندرية تتميز بإدارة مؤسسية ما يتطلب وضع خطة تطوير لكافة القطاعات والإدارات المختلفة لتصبح جامعة "محوكمة- ذكية- مستدامة- ذات تنافسية عالمية"، مع الاهتمام بالبعد العربي والإفريقي، والعمل على زيادة العلاقات مع الجامعات العربية والإفريقية.

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