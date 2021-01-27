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"المقطورة دهست دماغه".. مصرع جزار أثناء مطاردته عجل أمام مجزر بكرداسة

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"المقطورة دهست دماغه".. مصرع جزار أثناء مطاردته عجل أمام مجزر بكرداسة "المقطورة دهست دماغه".. مصرع جزار أثناء مطاردته عجل أمام مجزر بكرداسة

مصراوي Masrawy

12:03 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- محمد شعبان:

روى شهود عيان كواليس مصرع شاب دهسته سيارة نقل أمام مجزر بمركز كرداسة، شمال الجيزة.

البداية بتلقي مأمور قسم كرداسة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود متوفى بمحيط المجزر وذلك في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وقال شهود عيان إن جزارا يدعى محمد أحمد عبد العال طارد عجلا فشل في السيطرة عليه -في تمام السابعة صباحا- وتصادف مرور سيارة نقل فدهسته.

ووصف شهود عيان الحادث "المقطورة دهست دماغه" نافين تعمد السائق "مكنش شايفه". وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الشيخ زايد.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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