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رسالة مهمة.. الصحة العالمية تعلق على رفض أطباء التطعيم بلقاح كورونا

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رسالة مهمة.. الصحة العالمية تعلق على رفض أطباء التطعيم بلقاح كورونا رسالة مهمة.. الصحة العالمية تعلق على رفض أطباء التطعيم بلقاح كورونا

مصراوي Masrawy

11:58 ص الأربعاء 27 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

علّق الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، على رفض بعض الأطباء بالكثير من الدول، الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال المنظري إن اللقاح ليس إلزامياً بشكل قانوني، ولكنه إلزامي بشكل أخلاقي خاصة للعاملين في القطاع الصحي لأنهم يتعاملون مع فئات مختلفة من المرضى.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، حول تطورات جائحة كوفيد-19 بالتركيز على لقاحات كورونا، وآخر مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19.

وأضاف المنظري في رسالة للأطباء: "ننصح بتناول اللقاح كحماية للفريق الطبي والأشخاص الذين يتعاملون معهم".

وأوضح يجب استمرار ارتداء الكمامة حتى بعد الحصول على اللقاح لأنه ليس فعالا بنسبة 100%، والأشخاص الذين حصلوا على اللقاح معرضون للإصابة بالفيروس حتى إن لم تظهر عليهم الأعراض.

وقال المنظري إنه حال الإصابة بكورونا فسيكون بدون أعراض وفي الأغشية المخاطية وقد ينقلون الفيروس للأخرين دون أن يدروا بذلك.

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