أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزيرة الثقافة تعرض فيلما توثيقيا للنواب عن أنشطة الوزارة

Print
وزيرة الثقافة تعرض فيلما توثيقيا للنواب عن أنشطة الوزارة وزيرة الثقافة تعرض فيلما توثيقيا للنواب عن أنشطة الوزارة

مصراوي Masrawy

11:56 ص الأربعاء 27 يناير 2021

مصراوي

استعرضت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فيلما توثيقيا عن أنشطة الوزراة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، قبل أن تبدأ عرض بيانها بشأن تنفيذ برنامج .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة بيان وزيرة الثقافة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، طلبت استعراض الفيلم التوثيقي عن أنشطة الوزارة قبل أن تبدأ عرض بيانها عن تنفيذ برنامج الحكومة فيما يتعلق بقطاع الثقافة.

ومن المقرر أن يتم الاستماع خلال جلسة اليوم، إلى وزيري الثقافة والبيئة، لاستكمال خطة مجلس النواب، في استطلاع ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة في الفترة الماضية.

ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد الجلسات العامة الأسبوع المقبل للاستماع البيانات الوزراء عن المواقف التنفيذية لإنجاز برامجهم و الخطة المستقبلية.

و‏تشهد جلسة يوم الأحد المقبل إلقاء بيان وزير النقل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان المهندس وزير البترول والثروة المعدنية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

‏وتشهد جلسات يوم الاثنين المقبل إلقاء بيان الدكتور وزير المالية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التضامن الاجتماعي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

كما يشهد يوم الثلاثاء المقبل إلقاء بيان المستشار وزير العدل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التجارة والصناعة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وي‏شهد يوم الأربعاء بمجلس النواب إلقاء بيان الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة. ‏

ومن المقرر أن يشهد يوم الخميس إلقاء بيان الدكتور وزير السياحة والآثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وكذلك بيان الدكتورة وزيرة الصحة والسكان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وشهد الأسبوع الماضي حضور 8 وزراء، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كما شهد هذا الأسبوع بيانات لـ6 وزراء، على أن يتم الاستكمال اليوم بحضور وزيري البيئة والثقافة. وفي جميع الأحوال يتم إحالة البيان للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.

يشار إلى أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يحرص على مطالبة أعضاء المجلس أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في ضوء مواجهة . وأكد رئيس مجلس النواب، على أهمية مراعاة التباعد قدر الإمكان، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بارتداء الكمامات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 533 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 53 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 533 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 53 حالة وفاة

أكثر من 14 ألف مصاب بكورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية

أكثر من 14 ألف مصاب بكورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية