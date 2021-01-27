وزيرة الثقافة تعرض فيلما توثيقيا للنواب عن أنشطة الوزارة

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مصراوي Masrawy

مصراوي

استعرضت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فيلما توثيقيا عن أنشطة الوزراة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، قبل أن تبدأ عرض بيانها بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة بيان وزيرة الثقافة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، طلبت استعراض الفيلم التوثيقي عن أنشطة الوزارة قبل أن تبدأ عرض بيانها عن تنفيذ برنامج الحكومة فيما يتعلق بقطاع الثقافة.

ومن المقرر أن يتم الاستماع خلال جلسة اليوم، إلى وزيري الثقافة والبيئة، لاستكمال خطة مجلس النواب، في استطلاع ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة في الفترة الماضية.

ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد الجلسات العامة الأسبوع المقبل للاستماع البيانات الوزراء عن المواقف التنفيذية لإنجاز برامجهم و الخطة المستقبلية.

و‏تشهد جلسة يوم الأحد المقبل إلقاء بيان وزير النقل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان المهندس وزير البترول والثروة المعدنية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

‏وتشهد جلسات يوم الاثنين المقبل إلقاء بيان الدكتور وزير المالية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التضامن الاجتماعي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

كما يشهد يوم الثلاثاء المقبل إلقاء بيان المستشار وزير العدل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التجارة والصناعة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وي‏شهد يوم الأربعاء بمجلس النواب إلقاء بيان الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة. ‏

ومن المقرر أن يشهد يوم الخميس إلقاء بيان الدكتور وزير السياحة والآثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وكذلك بيان الدكتورة وزيرة الصحة والسكان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وشهد الأسبوع الماضي حضور 8 وزراء، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كما شهد هذا الأسبوع بيانات لـ6 وزراء، على أن يتم الاستكمال اليوم بحضور وزيري البيئة والثقافة. وفي جميع الأحوال يتم إحالة البيان للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.

يشار إلى أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يحرص على مطالبة أعضاء المجلس أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في ضوء مواجهة فيروس كورونا. وأكد رئيس مجلس النواب، على أهمية مراعاة التباعد قدر الإمكان، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بارتداء الكمامات.

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