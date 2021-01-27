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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالي الاستثمارات في محافظة أسيوط، إحدى المحافظات التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2020، بلغت نحو 700 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أنها نفذت 17 موزعا جديدا و450 محولا جديدا، بالإضافة إلى 357 كشكا معدنيا، وتركيب 2748 عمود جهد متوسط و3989 عمود جهد منخفض، مشيرة إلى تنفيذ أعمال توسعة وإحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالي 694 كم كابلات و3460 كم موصلات، وتنفيذ أعمال توسعة وإحلال بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالي 25 كم كابلات و2367 كم موصلات.

وأكد البيان أنه في إطار حرص الدولة على تأمين المواطنين من المخاطر، تم تنفيذ 100 عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية بالمحافظة بإجمالي تكلفة 86 مليون جنيه بطول 81 كم، مضيفا أن الوزارة قامت بتركيب 381 ألف عداد مسبق الدفع و7600 عداد ذكي؛ لمواكبة التطور التكنولوجي ومعالجة أخطاء فواتير الكهرباء التي كانت من أهم مشاكل العملاء.

وأشار البيان إلى تنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة بما يتناسب مع معايير ومؤشرات أداء مراكز الخدمة، وتيسير إجراءات التعاقد من خلال تدعيم بالأجهزة التكنولوجية وتدريب العاملين على استخدام البرامج المتعددة، وتطبيق كثير من البرامج الجاهزة بالهندسات ومنها برنامج الشباك الواحد وتعليق لوحات إرشادية لهذه الخدمات.

وأوضح أن تطوير الخدمات المقدمة من الشركة أدى إلى خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مشددا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.