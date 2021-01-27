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الصحة العالمية: الحاصلون على لقاح كورونا معرضون للإصابة بالفيروس في أي وقت

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الصحة العالمية: الحاصلون على لقاح كورونا معرضون للإصابة بالفيروس في أي وقت الصحة العالمية: الحاصلون على لقاح كورونا معرضون للإصابة بالفيروس في أي وقت

مصراوي Masrawy

11:51 ص الأربعاء 27 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إن الحاصلين على لقاح المستجد، لا يزالون معرضين للإصابة بالوباء.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، حول تطورات جائحة كوفيد-19 بالتركيز على لقاحات كورونا، وآخر مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19.

وأضاف المنظري أنَّه يجب استمرار ارتداء الكمامة حتى بعد الحصول على اللقاح لأنه ليس فعالا بنسبة 100%، والأشخاص الذين حصلوا على اللقاح معرضون للإصابة بالفيروس حتى إن لم تظهر عليهم الأعراض.

وأوضح أنه حال الإصابة بكورونا فسيكون بدون أعراض وفي الأغشية المخاطية وقد ينقلون الفيروس للأخرين دون أن يدروا بذلك.

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مصراوي Masrawy

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