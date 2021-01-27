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رئيس جهاز القاهرة الجديدة: إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث

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رئيس جهاز القاهرة الجديدة: إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث رئيس جهاز القاهرة الجديدة: إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث

مصراوي Masrawy

11:44 ص الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، وذلك بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وفي حضور الشركات المنفذة واستشاري المشروع.

وأشار غنيم، في بيان اليوم، إلى أن محطة المحولات الرئيسية بالمنطقة الصناعية بقدرة ( 120 M V.A ) قابلة للتوسع مستقبلاً حتى (200 MV.A) لخدمة المناطق المختلفة.

وأوضح، أن تشغيل محطة المحولات سيسهم بدوره في استقرار التيار الكهربائي بجميع المصانع بالمنطقة الصناعية، وفصل الأحمال الكهربائية للمنطقة الصناعية عن المناطق السكنية، مضيفاً أنه تم عمل الاختبارات للمحطة والكابلات لتغذية ٧ موزعات خاصة بالمنطقة الصناعية بالكامل.

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