سهرة مزاج انتهت بجثة.. تجديد حبس شخص بتهمة قتل سائق سخر منه بالشيخ زايد

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، الأربعاء، تجديد حبس شاب عربي الجنسية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق بمنطقة الشيخ زايد.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم كان في ضيافة صديق له يحمل نفس الجنسية، بالفيلا سكنه.

يوم الجريمة استضاف صاحب الفيلا اثنين من أصدقائه -يحملان الجنسية الأردنية-تناولوا مشروبات كحولية ومواد مخدرة، وكان رفقتهم سائق صاحب الفيلا.

دخل الحضور في وصلة مزاح بعد حالة سُكر ضربت الأردنيين فعمدوا إلى السخرية من المتهم. دلف الأخير إلى المطبخ واستل سكينا اعتدى بها عليهم بدافع الانتقام.

قتل السائق إثر إصابته بطعنات وأصيب أحد الحضور وتم نقله إلى المستشفى للعلاج. وتمكنت مأمورية من ضبط المتهم وأداة الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم.