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منتدى توظيفي في الأقصر استعدادًا لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل

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منتدى توظيفي في الأقصر استعدادًا لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل منتدى توظيفي في الأقصر استعدادًا لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل

مصراوي Masrawy

11:38 ص الأربعاء 27 يناير 2021

الأقصر– محمد محروس:

واصلت وزارة الصحة والهيئة العامة للرعاية الصحية، استعداداتها لبدء تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

وعقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية منتدى توظيفي للعاملين في الجهاز الحكومي من أبناء محافظة الأقصر استمر يومين، لشغل الوظائف الإدارية بالمنظومة.

ويجري حاليًا العمل على إنهاء التجهيزات الخاصة بالبنية التحتية لهذه المنشآت الطبية بالمحافظة، وذلك عبر إمدادهم بأجهزة الكمبيوتر والتابلت، وكافة التجهيزات الإلكترونية اللازمة للتأهيل، والتسجيل الإلكتروني، وميكنة الخدمة الطبية لبدء التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالمحافظة قريبًا.

ومن المقرر ضم 59 مركزًا ووحدة صحة طب أسرة و7 مستشفيات إلى المنظومة الجديدة بالأقصر، يعمل منهم 20 مركزًا ووحدة صحية و4 مستشفيات ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن تكلفة المشروع بالمحافظة تبلغ 9.625 مليار جنيه، تشمل تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية والتشغيل لمدة 3 أشهر.

وجاري عمليات التسجيل والفحص الطبي الشامل للمواطنين بالمنظومة في الأقصر، وجرى تسجيل أكثر من 800 ألف مواطن حتى الآن بالمحافظة للانتفاع بخدمات المنظومة الجديدة فور تشغيلها.

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