بعد 6 أعوام.. الحياة تدب في مشروع إنشاء مستشفى بدر بالبحيرة- صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

على مدار أكثر من 6 أعوام عانى أهالي مركز بدر بمحافظة البحيرة، من عدم وجود مستشفى مركزي، بعد دخول المستشفى الموجود مرحلة الإحلال والتجديد عام 2015، وتجميد العمل بالمشروع عام 2017 ، ليبقى البديل الوحيد، أمام المرضى قطع عشرات الكيلومترات للوصول إلى أقرب مكان تتوفر به الخدمة العلاجية، بالمراكز المجاورة.

يقول أحمد أغا: "مستشفى بدر يخدم 130 قرية وعزبة داخل مركز بدر، بخلاف حوالي 15 قرية في كوم حمادة، وبعض قرى وادي النطرون، وبعض القرى التابعة لمركز السادات بالمنوفية، والتعداد السكاني الذي من المفترض أن يستفيد من المستشفى يزيد عن 300 ألف نسمة، يعانون كثيرًا، ولا يجدون أمامهم سوى المستشفيات الخاصة التي تغالي في أسعارها كثيرًا استغلالًا للموقف، أو اللجوء للمستشفيات البديلة في إيتاي البارود ووادي النطرون والتي تتطلب منهم قطع مسافات طويلة ومرهقة".

وأضاف أن حجم المأساة يزداد مع وقوع حوادث كبرى مثل حادثي قطار أبو الخاوي، و غرق معدية دمشلي، والتي لم تجد سيارات الإسعاف وقتها مستشفيات قريبة صالحة لاستقبال المصابين، فجرى نقلهم لمستشفيات تبعد كثيرًا عن الموقع.

ويقول محمود أمين- من أهالي المنطقة: " منذ 3 أعوام تقريبًا وقع حادث تصادم قطارين أمام قرية أبو الخاوي، وقتها لم تجد سيارات الإسعاف مكانًا أمامها لنقل المصابين سوى مستشفيي إيتاي البارود، ووادي النطرون، وأقربهما يبعد عن موقع الحادث بحوالي 30 كيلومتر".

يقول اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة: نولي اهتمامًا كبيرًا لاستئناف الأعمال بمعظم المشروعات التى كانت تعانى تعثر خلال الفترات السابقة ومنها مستشفى بدر، فجرى سحب الأعمال من شركة المقاولات السابقة نظرًا لتقاعسها عن الالتزام بالبرنامج الزمني وأسندت الأعمال لجهة منفذة أخرى وحاليًا يجري العمل به على قدم وساق عقب استلام موقع المشروع، ونسعى للانتهاء منه سريعًا واستئناف العمل به نظرًا لاحتياج الأهالي الشديد له.

وأوضح آمنة أن المستشفى مقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، ويتكون من بدروم و5 طوابق علوية، ويستوعب 100 سرير، و4 غرف لإجراء العمليات، وطابق كامل للعلاج الاقتصادي.

وأشار المحافظ إلى أن الشركة المنفذة استلمت الموقع عقب موافقة رئيس مجلس الوزراء على توجيه المبلغ المخصص لمحافظة البحيرة بمبادرة البنك المرکزي المصري لدعم القطاع الطبي، والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لصالح استكمال بناء مستشفى بدر المرکزي بقيمة 80 ملیون جنيه والمتوقف الأعمال بها منذ عام 2017 بعد انتهاء حوالي 40% من الإنشاءات، كما اعتمدت وزارة الصحة مقایسة الأعمال النهائية بقيمة 326 مليون جنيه.