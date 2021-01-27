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مدير "الصحة العالمية: العالم يقترب من المرحلة القاتمة لكورونا

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مدير "الصحة العالمية: العالم يقترب من المرحلة القاتمة لكورونا مدير "الصحة العالمية: العالم يقترب من المرحلة القاتمة لكورونا

مصراوي Masrawy

11:37 ص الأربعاء 27 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إن العالم يقترب من المرحلة القاتمة في مواجهة جائحة المستجد.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، حول تطورات جائحة كوفيد-19 بالتركيز على لقاحات كورونا، وآخر مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19.

وأضاف المنظري إن القدرات الإقليمية تستنفذ لأقصى حد، خاصة مع مرور الإقليم بـ 9 أزمات إنسانية واسعة النطاق، منها على سبيل المثال انفجار مرفأ بيروت وسيول السودان.

وأوضح أن عام 2020 أتاح لنا فرصا لإحداث تحول في أسلوب عملنا، وزيادة عدد المختبرات لإجراء تحاليل "PCR" لكورونا من 20 مختبرا إلى أكثر من 450 مختبرا بنهاية العام وهذا إنجازا رائعا، كما تعززت قدرات وحدات الرعاية الحرجة وممارسات مكافحة العدوى للوقاية والمكافحة على الصعيد الوطني وغير الوطني.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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