بدء اجتماع مجلس جامعة الأزهر لبحث الاستعداد لامتحانات نصف العام

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

بدأ صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الشهري لمجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، بمقر الإدارة بفرع البنين، بمدينة نصر.

ويحضر الاجتماع الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويبحث المجلس في اجتماعه، الاستعداداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تعقد بعد إجازة نصف العام، والترقيات والجزاءات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن امتحانات نصف العام ستبدأ بشكلها التقليدي بكليات القاهرة والأقاليم في 20 فبراير المقبل، بعد قرار الأعلى للجامعات بعقدها عقب انتهاء إجازة نصف العام.

وأضاف المحرصاوي في تصريحات لمصراوي، الأحد، أنه أصدر تعليماته لعمداء كليات بضرورة الاستعداد لامتحانات نصف العام، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس جامعة الأزهر، أن هناك بعض الكليات بدأت في الإعلان عن جداول امتحانات نصف العام، وسيتم الانتهاء من تجهيز ووضعها جداول امتحانات في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

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