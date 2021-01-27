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بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة بياني وزيرتي الثقافة والبيئة

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بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة بياني وزيرتي الثقافة والبيئة بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة بياني وزيرتي الثقافة والبيئة

مصراوي Masrawy

11:21 ص الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- مصراوي:

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، ومن المقرر ان يتم الاستماع خلال جلسة اليوم، إلى وزيري الثقافة والبيئة، لاستكمال خطة مجلس النواب، في استطلاع ما تم تنفيذه من برنامج في الفترة الماضية.

ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد الجلسات العامة الأسبوع المقبل للاستماع البيانات الوزراء عن المواقف التنفيذية لإنجاز برامجهم و الخطة المستقبلية.

و‏تشهد جلسة يوم الأحد المقبل إلقاء بيان وزير النقل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان المهندس وزير البترول والثروة المعدنية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة. ‏

وتشهد جلسات يوم الاثنين المقبل إلقاء بيان الدكتور وزير المالية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التضامن الاجتماعي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

كما يشهد يوم الثلاثاء المقبل إلقاء بيان المستشار وزير العدل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التجارة والصناعة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويشهد يوم الأربعاء، إلقاء بيان الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ومن المقرر أن يشهد يوم الخميس إلقاء بيان الدكتور وزير السياحة والآثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وكذلك بيان الدكتورة وزيرة الصحة والسكان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة. وشهد الأسبوع الماضي حضور 8 وزراء، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كما شهد هذا الأسبوع بيانات لـ6 وزراء، على أن يتم الاستكمال اليوم بحضور وزيري البيئة والثقافة. وفي جميع الأحوال يتم إحالة البيان للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.​

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