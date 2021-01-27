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"الصحة العالمية" تصدم الجميع: استعدوا لعام آخر من مواجهة كورونا

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"الصحة العالمية" تصدم الجميع: استعدوا لعام آخر من مواجهة كورونا "الصحة العالمية" تصدم الجميع: استعدوا لعام آخر من مواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

11:21 ص الأربعاء 27 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إن العالم يجب أن يستعد لعام آخر على الأقل في مواجهة جائحة المستجد.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، حول تطورات جائحة كوفيد-19 بالتركيز على لقاحات كورونا، وآخر مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19.

وأضاف المنظري إن علينا أن نظل يقظين للتصدي لهذا الفيروس، إذ لا نزال بعيدين عن السيطرة على الجائحة حتى الآن، مع زيادة عدد حالات الإصابة والوفاة خلال الأسبوعين الأخيرين، بسبب برودة الطقس، والاحتفالات التي شهدها العالم بأعياد الميلاد.

ولفت المنظري إلى بدء حملات إعطاء لقاحات كورونا في 8 بلدان بالإقليم، مشددا على أننا بحاجة لضمان الوصول العادل والمنصف للقاحات كورونا وتوزيعها على جميع البلدان وخاصة البلدان التي يوجد بها أزمات.

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مصراوي Masrawy

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