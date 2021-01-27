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قرعة دوري أبطال آسيا.. مجموعات متوازنة للهلال والنصر والأهلي

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قرعة دوري أبطال آسيا.. مجموعات متوازنة للهلال والنصر والأهلي قرعة دوري أبطال آسيا.. مجموعات متوازنة للهلال والنصر والأهلي
أوقعت الوحدة الذي يشارك للمرة الأولى مع القوة الجوية العراقي في الملحق

قرعة دوري أبطال آسيا.. مجموعات متوازنة للهلال والنصر والأهلي

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2021، التي جرت اليوم، في مقر الاتحاد الآسيوي، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع الهلال؛ بطل الدوري السعودي وحامل لقب النسخة قبل الماضية من أبطال آسيا، في المجموعة الأولى مع شباب الأهلي الإماراتي والاستقلال الطاجيكي والمتأهل من الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي.

وأوقعت القرعة التي جرت بشكل افتراضي تطبيقاً للاحترازات الخاصة بمنع انتشار المستجد (كوفيد-19) النصر؛ وصيف الدوري، في المجموعة الرابعة مع السد القطري والوحدات الأردني والمتأهل من ملحق مباراة فولاذ الإيراني والعين الإماراتي.

وجاء الأهلي؛ ثالث الدوري، في المجموعة الثالثة مع الدحيل القطري والاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

وأوقعت القرعة الوحدة؛ رابع الدوري، الذي يشارك للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا للمحترفين، مع القوة الجوية العراقي في ملحق البطولة للتأهل إلى المجموعة الثانية مع الشارقة الإماراتي وتراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي

وجاءت المجموعة الخامسة بمشاركة بيرسبوليس الإيراني والريان القطري وجوا الهندي، والمتأهل من ملحق الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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