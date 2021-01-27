إحالة واقعة تزوير تقارير السلامة الإنشائية للتصالح في المخالفات للنيابة بالمنوفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، واقعة تزوير تقارير السلامة الإنشائية للنيابة العامة لإعمال شئونها، كون الواقعة تشكل شبهة تزوير في محررات رسمية قدمت للجان التصالح على مخالفات البناء.

وجاء قرار المحافظ بناءً على المذكرة المقدمة من نقيب المهندسين بالمنوفية، والمتضمنة وجود بعض التقارير الخاصة بالسلامة الإنشائية للجان التصالح بمجالس المدن منسوبة لمهندسين غير مصرح لهم بعمل التقارير طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وشكل المحافظ لجنة لفحص التقارير الواردة بمذكرة نقابة المهندسين، واتضح للجنة صحة وجود مخالفات بتقارير السلامة الإنشائية، مقدمة لبعض لجان البت في التصالح بشأن مخالفات البناء منسوب صدورها لبعض الاستشاريين، وثبت عدم صحة ذلك بإقرارات مقدمة من هؤلاء المهندسين من أن هذه التقارير لا تخصهم وأن الأختام ليست أختامهم.