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ميانمار: حملة التطعيم ضد كورونا ستبدأ 5 فبراير المقبل

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ميانمار: حملة التطعيم ضد كورونا ستبدأ 5 فبراير المقبل ميانمار: حملة التطعيم ضد كورونا ستبدأ 5 فبراير المقبل

مصراوي Masrawy

11:14 ص الأربعاء 27 يناير 2021

ناي بي تاو - أ ش أ
أفادت وسائل إعلام رسمية في ميانمار أن حملة التطعيم ضد المستجد على مستوى البلاد ستبدأ في الخامس من شهر فبراير المقبل للعاملين في وعامة الشعب.
ونقلت "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الأولوية في برنامج التطعيم ستكون للأفراد المعرضين لخطر أكبر للإصابة والذين يعيشون في المناطق الأكثر عرضة لتفشي الفيروس بها.. مشيرة إلى أنه سيبدأ اليوم التطعيم ضد الفيروس للعاملين في الرعاية الصحية والمتطوعين.
وأشارت الشبكة إلى أن ميانمار تلقت مليون ونصف المليون جرعة من لقاح "كوفيشيلد"، الذي طورته شركة مختبرات "أسترازينيكا" في 22 يناير الجاري.

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