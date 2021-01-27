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جمارك مطار القاهرة تضبط راكبًا يخفي نصف كيلو حشيش في أكياس "بن"

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جمارك مطار القاهرة تضبط راكبًا يخفي نصف كيلو حشيش في أكياس "بن" جمارك مطار القاهرة تضبط راكبًا يخفي نصف كيلو حشيش في أكياس "بن"

مصراوي Masrawy

11:14 ص الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها أحبطت محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش، أخفاها راكب مصري داخل أكياس "بن" في حقائبه، فور وصوله من لبنان؛ لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه عبدالعال نعمان، مدير الإدارة بالجمارك، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة " للطيران" القادمة من بيروت، في راكب مصري قادم من لبنان، وقام مأمور الفحص بالأشعة بالكشف على حقائبه، وتبين أنها تحوي أجسامًا غريبة مختلفة الأحجام.

وقرر الدكتور صابر عبدالحميد، نائب المدير بالجمارك، تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، ضمت كلًّا من أحمد مجاهد، وبإشراف أحمد عمر من الجمارك ، عثرت معه على 400 جرام من مخدر الحشيش، أخفاها داخل أكياس "بن"؛ لتضليل رجال الجمارك.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير الإدارة بالجمارك، اتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك بالمطار، وتنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك.

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