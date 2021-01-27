أمطار وبرودة شديدة ورياح.. "الأرصاد" تعلن بدء فترة عدم الاستقرار

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض إلى حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من اليوم الأربعاء، ولمدة 3 أيام؛ حيث نشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء.

وأضاف الخبراء، أنه يسود طقس مائل إلى الدفء على القاهرة والوجه البحري نهارًا وبرودة شديدة ليلًا، كما يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، مائلًا للدفء على شمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة خلال فترات الليل.

وأشار الخبراء إلى أن فرص سقوط الأمطار ستكون على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الوجه البحري، وتكون من خفيفة إلى متوسطة، وتكون غزيرة أحيانًا بداية من مساء غدٍ الخميس وحتى صباح الجمعة.

وأوضح الخبراء أن حالة عدم الاستقرار هذه المرة ليست قوية، وهي حالة خفيفة تتمثل في نشاط الرياح، والذي يتسبب في برودة شديدة.

وأكد الخبراء أن غدًا الخميس نشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجة الحرارة على شمال البلاد، ويوم الجمعة يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتسجل الحرارة على القاهرة والوجه البحري 17- 9، والسواحل الشمالية 16- 10، وجنوب سيناء 22- 12، وشمال الصعيد 18- 6، وجنوب الصعيد 23 - 8.

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