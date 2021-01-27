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المغرب يبدأ توزيع لقاحات "كورونا".. ويستعد لإطلاق برنامج تطعيم جماعي

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المغرب يبدأ توزيع لقاحات "كورونا".. ويستعد لإطلاق برنامج تطعيم جماعي المغرب يبدأ توزيع لقاحات "كورونا".. ويستعد لإطلاق برنامج تطعيم جماعي
تسلَّم مليونَي جرعة من "أسترازينيكا" جرى تصنيعها في معهد سيروم الهندي

المغرب يبدأ توزيع لقاحات

بدأت وزارة الصحة المغربية، توزيع لقاحات كوفيد-19 في أنحاء المملكة، مع استعداد البلاد لإطلاق برنامج تطعيم جماعي ضدّ هذا الأسبوع.

ودعت السلطات المغربية، المواطنين، إلى التسجيل في لوائح التطعيم، وأخذ المواعيد مسبقاً من خلال موقع إلكتروني خُصّص لذلك.

ووصلت جرعات اللقاح إلى مختلف المراكز المخصّصة للتطعيم لتخزّن في أنحاء البلاد في ظروف آمنة، حيث درجة الحرارة تراوح بين 2 و8 درجات مئوية، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وتسلَّم المغرب، الجمعة، مليونَي جرعة من لقاح أسترازينيكا، جرى تصنيعها في معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح، ويتوقع أن يتسلم 500 ألف جرعة لقاح سينوفارم الصيني في وقت لاحق اليوم.

وطلبت الرباط 66 مليون جرعة لقاح؛ منها 25 مليوناً من أسترازينيكا والبقية من سينوفارم، مع استهداف المملكة تطعيم 33 مليون شخص.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.المغرب لقاحات كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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