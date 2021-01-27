تحرير ١٦١٥ محضرًا لعدم ارتداء الكمامات في الغربية

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مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، وجرى تحرير ٩٤ محضرًا لأشخاص لعدم ارتداء الكمامة والتصالح في ٨٩ محضر بإجمالي ٤٤٥٠ جنيه، وتحويل 5 أخرى للنيابة العامة.

وتابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وإغلاق الأسواق ومراكز الدروس الخصوصية.

وجرى فض ٩ أسوق، و ٨ أفراح ومآتم وإغلاق وتشميع ٧ مراكز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة اليوم الأربعاء.