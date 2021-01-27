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البلطي يسجل 30 جنيهًا والبوري 60 بسوق السمك في دمياط

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البلطي يسجل 30 جنيهًا والبوري 60 بسوق السمك في دمياط البلطي يسجل 30 جنيهًا والبوري 60 بسوق السمك في دمياط

مصراوي Masrawy

10:36 ص الأربعاء 27 يناير 2021

دمياط– محمد إبراهيم:

سجلت الأسماك في أسواق دمياط ارتفاعًا نسبيًا، اليوم الأربعاء، وشهد سوق القنطرة إقبال العشرات من الأهالي على شراء الأصناف المختلفة البحرية والنيلية، تزامنًا مع استقرار حالة الطقس.

وبلغ سعر كيلو البوري 60 جنيهًا، و"القاروص" 130 جنيهًا، واستقر "الجران" عند 50 جنيهًا "كبير" و٤٠ جنيهًا "متوسط"، والدنيس 140 جنيهًا للكيلو، والهليلي 80 جنيهًا، والبطارخ 450 جنيهًا.

كما سجل "البلطي الكبير" نحو 30 جنيهًا و130 جنيهًا للغطيان، وبلغ متوسط سعر السبيط 70 جنيهًا و150 جنيهًا للجمبري "كبير" و100 جنيه للنوع نفسه من الحجم المتوسط، و70 جنيهًا للحجم الصغير.

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