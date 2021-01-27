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.. قرار جديد بشأن تجديد إقامة الأجانب

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السعودية.. قرار جديد بشأن تجديد إقامة الأجانب .. قرار جديد بشأن تجديد إقامة الأجانب

مصراوي Masrawy

10:44 ص الأربعاء 27 يناير 2021

(وكالات):

قررت المملكة العربية ، السماح بدفع رسوم إصدار وتجديد الإقامات المرتبطة برخص العمل على أساس ربع سنوي كحد أدنى، بدلا من تحصيلها على أساس سنوي.

وحسب ما نشرته وكالة أنباء السعودية "واس"، اتخذ مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماع افتراضي برئاسة عاهل المملكة، الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا ينص على "السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي كل ثلاثة أشهر كحد أدنى.

وأوضح مجلس الوزراء، حسب بيان حكومي أن هذا القرار يستثنى منه "العمالة المنزلية ومن في حكمها".

وأضاف أنه تقرر أيضا السماح بـ"تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة".

وسبق أن فرضت السعودية، في إطار مسعى لخلق الوظائف، رسوما على العمالة الأجنبية لتشجيع توظيف مواطني المملكة، بينما قالت شركات إن تلك الرسوم تزيد بشكل كبير تكاليف التشغيل.

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