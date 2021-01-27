وفد سوداني يتوجه إلى الرياض لمناقشة الأوضاع مع أثيوبيا

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مصراوي Masrawy

الخرطوم - أ ش أ

توجه عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد الفكي سليمان، صباح اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

ويرافق الفكي سليمان، كل من نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، والفريق أول ركن جمال عبدالمجيد مدير جهاز المخابرات العامة.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، أن عضو مجلس السيادة سيطلع القيادة السعودية على الأوضاع في السودان، لاسيما على الحدود السودانية الإثيوبية والعلاقات مع أثيوبيا.