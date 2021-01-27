قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة 10 ساعات الجمعة المقبل

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن منطقتي شبرا الخيمة وبهتيم بالكامل، وذلك اعتباراً من الساعة الـ10 مساء بعد غدٍ الجمعة الموافق 29/1/2021، وحتى الساعة الـ8 صباح اليوم التالي السبت الموافق 30/1/2021.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة نظراً لأعمال توسعات المرحلة النهائية بمحطة مياه شبرا الخيمة لتوصيل خط الانحدار قطر 1800مم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.