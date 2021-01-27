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الراجحي يشكر القيادة على قرار "تجديد الإقامات بشكل ربع سنوي": دعم لا محدود

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الراجحي يشكر القيادة على قرار "تجديد الإقامات بشكل ربع سنوي": دعم لا محدود الراجحي يشكر القيادة على قرار "تجديد الإقامات بشكل ربع سنوي": دعم لا محدود
قال: السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية ستسهم في تنظيم وتطوير بيئة سوق العمل

الراجحي يشكر القيادة على قرار

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي؛ اليوم، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- على الدعم اللامحدود الذي يحظى به سوق العمل السعودي، حيث وافق #مجلس_الوزراء على السماح، بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي، وتجزئة استحصال الرسوم اللازمة بحسب مدة الإقامة.

كما تقدم الوزير بالشكر على موافقة #مجلس_الوزراء أيضا على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي ستسهم في تنظيم وتطوير بيئة سوق العمل ورفع كفاءته وجاذبيته.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً أمس، يقضي بالسماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل [ثلاثة] أشهر) كحد أدنى، ويُستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومَن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها، بحسب مدة الإقامة، كما وافق على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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