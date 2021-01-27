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إغلاق مقهيين وضبط 33 شيشة في حملة ليلية بكفر الشيخ- صور

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إغلاق مقهيين وضبط 33 شيشة في حملة ليلية بكفر الشيخ- صور إغلاق مقهيين وضبط 33 شيشة في حملة ليلية بكفر الشيخ- صور

مصراوي Masrawy

09:45 ص الأربعاء 27 يناير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أغلقت حملة ليلية مشتركة بمدينة دسوق في كفر الشيخ، الثلاثاء، مقهيين، وجرى تشميعهما، بعد ضبط 33 شيشة.

ووفق بيان محافظة كفر الشيخ، الصادر في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، عن طريق أعضاء الحملة المكونة من عيد قلاشة، رئيس قرية أبو مندور، والنقيب عبدالله مخلوف، من قسم شرطة بندر دسوق، ورامي حماد، من مجلس مدينة دسوق.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من خلال البيان، إن الحملة جاءت في إطار اتخاذ رئاسة مركز ومدينة دسوق، الجهود الاحترازية للوقاية من المستجد، وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

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