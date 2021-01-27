أمريكا.. الصيدلي المتهم بإتلاف جرعات "موديرنا" يقر بالذنب

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يواجه أحكامًا بالسجن 10 سنوات بعدما تسبب في إفساد 600 جرعة

اعترف الصيدلي السابق في مركز أورورا الطبي بولاية ويسكونسن الأمريكية، الذي اتهم بإتلاف نحو 600 جرعة من لقاح موديرنا، بذنبه.

وأقر الصيدلي السابق، ويدعى، ستيفن براندنبرغ؛ وفق بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، بأنه كان متشككًا حيال اللقاحات بشكل عام، وخاصة لقاح موديرنا؛ مشيرًا إلى أنه كان ينقل آراءه حول اللقاحات إلى زملائه في غضون العامين الأخيرين.

وبحسب "روسيا اليوم"، فقد يواجه الصيدلي السابق في كلا الاتهامين الموجهين إليه، عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.

وكانت سلطات الأمن في ولاية ويسكونسن قد اعتقلت الصيدلي ستيفن براندنبرغ في 31 ديسمبر الماضي؛ لتعمده إفساد أكثر من 500 جرعة من لقاح موديرنا، المضاد لفيروس كورونا، تُقَدر كلفتها بما بين 8 آلاف إلى 11 ألف دولار.

وقام الصيدلي براندنبرغ بإخراج حاويات اللقاحات من الثلاجة خلال نوبتيْ عمل ليليتين، وأعادها بعد بضع ساعات؛ حتى يمكن استخدامها في التطعيم في اليوم التالي. وتلقى ما لا يقل عن 57 شخصًا جرعة لقاح من هذه الدفعة الفاسدة.