مستشفى النور بمكة: أكثر من 48 ألف حالة استقبلها مركز السكري خلال 2020

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قال: في عدد من العيادات التي تضمنت الغدد الصماء والتغذية العلاجية والأولية

تجاوز عدد الحالات التي استقبلها مركز السكر بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، أكثر من 48 ألف حالة خلال عام 2020م.

وتفصيلًا، يستقبل المركز مرضى السكر في عدد من العيادات التي تضمنت عيادة الغدد الصماء وعيادة السكري والعيادات الأولية وعيادة تعليم السكري والتغذية العلاجية.

وأوضح مدير مركز السكر الدكتور فيصل المالكي، أن المركز في ظل جائحة كورونا فعّل العيادات الافتراضية للتواصل مع المريض وتقديم الخدمة العلاجية له، مع استمرار العمل بعيادات القدم السكري، كما أن المركز واصل تقديم الأنشطة الأكاديمية للمركز افتراضيًّا.

وبيّن مساعد مدير المستشفى للخدمات الطبية الدكتور مطلق المالكي، أن مركز السكر والغدد الصماء بمستشفى النور التخصصي يعتبر رائدًا في مجال رعاية مرضى السكر والغدد الصماء كما يقدم مفهوم الرعاية الشاملة للمصابين بالسكري، ويهتم بتنمية الموارد البشرية والبحث العلمي، كما يركز على تثقيف المرضى وذويهم والمجتمع بأخطاء داء السكر والأمراض المتعلقة به وطرق الوقاية منه. ويقدم المركز خدماته العلاجية للحجاج خلال موسم الحج.