شبورة على الطرق السريعة في بورسعيد والمرور يطالب السائقين بالحذر

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

تشهد الطرق السريعة بنطاق محافظة بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، شبورة كثيفة تسببت في ضعف الرؤية أمام قائدي السيارات.

وأهابت إدارة مرور بورسعيد، في بيان لها، بقائدي السيارات المسافرين على طريقي "بورسعيد- الإسماعيلية"، ومحور 30 يونيو، بتوخي الحذر والقيادة بهدوء، نظرًا لوجود شبورة كثيفة على الطريق، وحرصًا على سلامة المواطنين أثناء السفر.

وانتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وتواصل السفن عمليات الشحن والتفريغ في مينائي شرق وغرب بورسعيد بصورة طبيعية، في الوقت الذي انتظمت فيه حركة المعديات بين ضفتي قناة السويس، ويعمل كوبري النصر العائم طبقًا للمواعيد المحددة.