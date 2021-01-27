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قضية الـ 67 ملياراً تتفاعل.. "أرامكو": "ورثة القرقني" تقدّموا باستئناف على رفض دعواهم

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قضية الـ 67 ملياراً تتفاعل.. "أرامكو": "ورثة القرقني" تقدّموا باستئناف على رفض دعواهم قضية الـ 67 ملياراً تتفاعل.. "أرامكو": "ورثة القرقني" تقدّموا باستئناف على رفض دعواهم
الشركة تلقت إشعاراً من المحكمة الفدرالية الأمريكية.. مدفوعات إيجار يزعم المدّعون استحقاقها

قضية الـ 67 ملياراً تتفاعل..

كشفت شركة الزيت العربية (أرامكو السعودية)، عن آخر التطورات للدعوى المقدمة من قِبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني؛ موضحة في بيان اليوم، عبر موقع "تداول"، أن الورثة تقدموا باستئناف للحكم الصادر برفض الدعوى أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفدرالية الخامسة.

تفصيلاً، قال بيان أرامكو صباح اليوم: إشارة إلى إعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بتاريخ 7-4-1442هـ (الموافق 22-11-2020م) بشأن صدور حكم قضائي ابتدائي لمصلحة أرامكو السعودية برفض الدعوى المقدمة من قِبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، تود أرامكو السعودية أن تعلن تلقيها إشعاراً من المحكمة الفدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس في تاريخ 8-6-1442هـ (الموافق 21-1-2021م) باستئناف ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني؛ للحكم الصادر برفض الدعوى أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفدرالية الخامسة.

وأشارت أرامكو السعودية، في إعلانها السابق، إلى أنها ترى أن موقِفها قوي؛ ما يعزّز فرص تأييد الحُكم من الاستئناف.

وكانت أرامكو قد أوضحت، في وقت سابق، أن القضية تتعلق بمطالبة المدّعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار (67.3 مليار ريال)، وبيّنت أن موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم يتعلق بمدفوعات إيجار يزعم المدّعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية قطعة أرض في منطقة رأس تنورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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