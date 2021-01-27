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"الأرصاد": رياح سطحية على تبوك ومكة والمدينة والمرتفعات

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"الأرصاد": رياح سطحية على تبوك ومكة والمدينة والمرتفعات "الأرصاد": رياح سطحية على تبوك ومكة والمدينة والمرتفعات
سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (تبوك، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة) والمرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة، وسماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة؛ تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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